VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj!
Türkiye'den tarihi başarı... 60 milyonu geçti
Rus TV'sinde 'Türkiye' kavgası çıktı
Bu tarihlere dikkat! Sağanak geliyor
ABD'den kritik Türkiye mesajı!
Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri EMEA'nın en iyisi seçildi
Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçmeyecek
Bahreyn'de 12 Kasım'da milletvekili seçimi yapılacak
Bakan Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak
TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
Bakan Soylu duyurdu! "Kökünü kurutma" operasyonu!
6 sıra birden yükseldik
Gizli operasyon ile Tahran'dan alındı!
Atina'dan mektuplu itiraf!
"CHP ile ittifak içinde değiliz"
Zeybek performansı
Polisiye dönüş
Manisa çıkarması
Anne-oğul sahnede
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Siğiller kâbusunuz olmasın
09 Eylül 2022 Cuma 08:43:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 08:43:00

Yunanistan gerçek niyetini ortaya koydu... Miçotakis, Batı'dan destek dilendi

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Ege'de Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini artıran Yunanistan, gerçek niyetini Batılı ülke ve kurumlara gönderdiği mektupla ortaya koydu. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias imzalı mektupta Türkiye'ye karşı destek istenirken, aksi halde Avrupa yeni bir savaşla tehdit ediliyor. Avrupa'yı ‘yeni bir Ukrayna' riskiyle tehdit eden Atina, ‘Kıtamızda yaşanan benzer bir olayın yeniden yaşanma tehlikesi var' sözleriyle Rusya - Ukrayna savaşına atıf yaptı.

Ege'de Türkiye'ye yönelik hava ve denizde tacizlerini yoğunlaştıran, Girit'te konuşlu S-300 sistemini aktive ederek, Türk F-16'larına radar kilidi atan Yunanistan, gerçek niyetini Batılı ülkelere ve uluslararası kurumlara gönderdiği mektupla ortaya koydu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a haddini bildiren ve tacizkar tutumunu devam etmesi halinde sonuçlarından sorumlu olacağına yönelik açıklama sonrasında kriz için fırsat kollayan Miçotakis yönetimi asılsız iddialarla dolu bir mektup kaleme aldı. Mektup, Atina'nın Türkiye'yi kışkırtarak, uluslararası düzeyde destek toplamayı hedeflediğini gösteren apaçık bir delil niteliğinde. Politico internet sitesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias imzasıyla gönderilen son mektupta, çarpıtmalara yer verilerek, Türkiye'ye karşı Batılı ülke ve kurumlardan destek talep edilirken, aksi halde Avrupa yeni bir savaşla tehdit ediliyor.

SKANDALLARLA DOLU SATIRLAR

Yunanistan, son şikayet mektuplarında skandal ifadelere imza attı. Mektupta üstü kapalı şekilde, Avrupa'yı "yeni bir Ukrayna" riskiyle tehdit edildiği görüldü. Erdoğan'ın sözlerini "Yunan halkına yönelik kabul edilemez tehdit" olarak çarpıtan Atina yönetimi, uluslararası kurumlardan derhal Türkiye'yi kınamalarını istedi. Mektupta, "Bunu zamanında yapmamak ve durumun ciddiyetini hafife almak, bizi kıtamızda yaşanan benzer bir olayı yeniden yaşama tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Bu hiçbirimizin görmek istemeyeceği bir şey" ifadeleriyle Türkiye adeta hedef gösterildi.

NATO AYMAZLIĞI

Yunan Bakan Dendias, mektupta Türkiye'deki seçimlere de değinerek Erdoğan'ın sözlerinin seçim öncesi iç politikaya yönelik olduğu iddiasının da doğru olmadığını düşündüklerini belirtti. Dendias, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben yazdığı mektupta da, "Türkiye'nin tavrı, NATO'nun birliğini ve uyumluluğunu istikrarsızlaştıran ve kriz zamanında Birliğin güney kanadını zayıflatan bir etmendir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN RAHATSIZ

Atina'nın, son olarak tahıl anlaşmasıyla uluslararası diplomaside zirveye çıkan ve nüfuz alanını genişleten Türkiye'nin etkisinden rahatsız olduğu biliniyor. Miçotakis yönetiminin, Türkiye'nin sadece Batı'da değil diğer bölgelerde de artan diplomatik etkisini baltalamak ve Batı nezdinde kendine destek kazanmak amacıyla, Ege'de ucu tehlikeli gelişmelere varabilecek taciz ve gerilim stratejisinin dozajını artırma politikasını yürürlüğe koyduğu değerlendiriliyordu. Son gelişmeler bu değerlendirmenin doğruluğunu ortaya koydu.

Etiketler : yunanistan rusya ukrayna ege
Dört film anlaşması

Dört film anlaşması
Yaman'a Venedik'te ödül

Yaman'a Venedik'te ödül
'Paper'lı alışveriş

'Paper'lı alışveriş
Hande Kaz Dağları'na gitti

Hande Kaz Dağları'na gitti
Ustalara selam!

Ustalara selam!
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Cem'e kardeş geliyor

Cem'e kardeş geliyor
Aile pozu

Aile pozu
35'inci yıl sahnesi

35'inci yıl sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes