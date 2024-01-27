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27 Ocak 2024 Cumartesi 20:06:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 20:06:00

Yunanistan F-16 kararı sonrası ABD'ye isyan etti! “Türk filosu 'viper' seviyesine erişti”

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Türkiye ABD'den 40 yeni F-16 alacak, mevcut 79 F-16'sı modernize edilecek. Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. F-16'ların Türkiye'ye satışı ve modernizasyonu sonrası Yunan basını ABD'ye isyan etti. Satışla beraber Türkiye'nin uçak filosunun ‘viper' seviyesine yükseldiğinin altını çizen Yunan basını, “Bu nasıl aymazlık” başlığı ile ABD'ye tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Kongre'ye gönderilen resmi bildirimin içeriğinde 23 milyar dolar değerindeki askeri satış, 32 adet "F-16 C Blok 70" savaş uçağı, 8 adet "F-16 D Blok 70" savaş uçağı ve hali hazırda kullanılan 79 adet F-16 uçağının V-Konfigürasyonuyla modernize edilmesi için ilgili teknik ekipmanlarının Türkiye'ye tedariki yer alıyor.

"TÜRKİYE'NİN F-16 UÇAK FİLOSU MODERNİZE EDİLECEK"

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satış kararı ile birlikte Türkiye'nin F-16 uçak filosu genişleyecek ve modernize edilecek.

YUNAN BASINI İSYANDA: BU NASIL AYMAZLIK!

ABD'nin Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda onay vermesi Yunanistan'da isyana neden oldu.

ABD'nin kararına tepki gösteren Yunan Ta Nea gazetesinin haberinde Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığına bir bir mektup yazdığını ve mektupta "Türkiye'nin yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmasını istemiyoruz" talebinde bulunduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin F-16 satış kararına anlam verilmediğini vurgulayan Ta Nea gazetesi ABD'ye "Bu nasıl aymazlık" ifadesiyle tepki gösterdi.

"TÜRK HAVA KUVVETLERİ VİPER SEVİYESİNDE"

Ethnos gazetesi ise Türkiye'nin bu satın alımla beraber hava kuvvetlerinin son model F-16'ları niteleyen "Viper" seviyesine yükseleceğini yazdı.

Etiketler : Türkiye F-16 ABD satışı modernizasyon Yunan basını tepkisi
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