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05 Eylül 2023 Salı 14:43:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 14:43:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık

Kaynak: AA

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.

Yerapetritis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan-Türkiye ilişkileri Pozitif gündem Dışişleri Bakanı
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