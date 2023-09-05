Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık
Kaynak: AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Bakanlıkta görüştü.
Yerapetritis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak." dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, "(Türkiye ile Yunanistan arasında) Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.
- Ekonomide yeni yol haritası belli oluyor
- Kırklareli'ni sel vurdu: 4 kişi kayıp
- Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
- Kabine Toplantısı başladı
- Türkiye'nin gönüllü doktorları sağlık için seferber oldu
- Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis: Pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık