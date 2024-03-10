Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi diyalog çerçevesinde, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou 11 Mart 2024 tarihinde Ankara'da istişarelerde bulunacaklardır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi. (DHA)