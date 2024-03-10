VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'ye katılan 1000 üyeye rozet takıldı
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: 5 yıl bitti, İBB kaç metro yaptı?
Ramazanın ilk pideleri yerini aldı
Başkan Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Türk bayrağı temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı
10 Mart 2024 Pazar 16:52:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 16:52:00

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek

Kaynak: DHA

ABONE OL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak siyasi diyalog toplantısı kapsamında yarın Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi diyalog çerçevesinde, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou 11 Mart 2024 tarihinde Ankara'da istişarelerde bulunacaklardır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi. (DHA)

Etiketler : yunanistan toplantı dışişleri bakan yardımcısı
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Roman'ın hep yanında olmak istiyorum

Roman'ın hep yanında olmak istiyorum
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX