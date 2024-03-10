Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı yarın Ankara'ya gelecek
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak siyasi diyalog toplantısı kapsamında yarın Ankara'da Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi diyalog çerçevesinde, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou 11 Mart 2024 tarihinde Ankara'da istişarelerde bulunacaklardır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi. (DHA)
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