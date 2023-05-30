Yunanistan basınında Erdoğan'ın seçim zaferi: Bizim için ne anlama geliyor?

Yunanistan basınında Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi: Bizim için ne anlama geliyor?
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'ye yönelik yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği vurgulandı. Yunan medyası, "Erdoğan'ın zaferi Yunanistan için ne anlama geliyor?" sorusuna cevap arıyor.
Yunan basınında yer alan birçok haber ve makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi ve sonuçları ele alınıyor.
Haber sitesi Omegapress.gr'deki analize göre Erdoğan'ın son zaferi, hem NATO hem de AB ile daha sıkı pazarlık yapmasını sağlayacak.
Analizde, "Batı, artık Erdoğan'ı kaybetmek istemeyecek, yeni stratejiler geliştirmek gerek" ifadesine yer veriliyor.
Yunan medyasında Erdoğan'ın seçim zaferi ile ilgili analizler bununla sınırlı değil.
Kathimerini gazetesinde ise "Erdoğan'ın siyasi dehası tartışılmaz" ifadesi yer aldı,
"Onun gibi bir liderle kişisel temas eksikliğinin, Yunan tarafı için bir sorun teşkil ettiği ve bunun acil olarak düzeltilmesi gerektiği" vurgulandı.
Öte yandan Türk-Yunan ilişkilerinde pozitif gündemle ilerleyen süreç, karşılıklı adımlarla sürüyor.
Yunan basını, Ankara ile Atina arasındaki moratoryuma göre, 15 Haziran-15 Eylül döneminde tarafların büyük çaplı tatbikat gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.
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