Yunanistan askeri heyeti, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler" kapsamında Türkiye'ye gelen Yunanistan askeri heyetinin 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızı ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye-Yunanistan Arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Vardis Charkianakis, Yunanistan Savunma Ataşesi Albay Georgios Bellos ve Yarbay Georgios Alexopoulos 16 Nisan 2024 tarihinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay... pic.twitter.com/jUZJoWGPmv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2024
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