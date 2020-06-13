Yunan'ın ölüme yolladığı 93 göçmen sahil güvenlik ekiplerimizce kurtarıldı

Çanakkale'de Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 2 lastik bot içerisindeki grup, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itildi.



YUNAN GERİ İTTİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GÖÇMENLERİN İMDADINA YETİŞTİ

Kaçak göçmenler bu durum sonrasında Türk Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısıda bulundu. Ölüme terk edilen farklı ülkelere mensup, Babakale açıklarındaki 46 kaçak göçmen ile 1 Türk vatandaşı ve Assos Kadırga koyu açıklarında ise 46 kaçak göçmen, lastik botlar içerisinde bulunarak, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.