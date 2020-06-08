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08 Haziran 2020 Pazartesi 00:27:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 00:27:00

Yunan'dan küstah Türkiye açıklaması...

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası Türkiye hakkında küstah ifadeler kullandı.

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son aylarda Türkiye ile Atina yönetimi arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını söyledi, "Türkiye'den korkmuyoruz" diye konuştu. 

ABD'NİN TÜRKİYE AÇIKLAMASINI DESTEKLEDİ

Yunanistan'da yayın yapan Skai televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Petras, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türkiye'nin eylemleri kışkırtıcı ve sorunların çözümüne yardımcı değil" şeklinde yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu ve Washington hükümetinin Yunanistan'dan yana tavır aldığını söyledi.

Doğru Akdeniz'deki gerilim hakkında, "Yaptığımız hazırlıklar ve gönderdiğimiz mesajlar daha fazla sorununun çıkmamasına yönelik adımlardır" diyen Hükümet Sözcüsü, "Biz Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine sahibiz. Bu karşılıklı bir gelişmenin sonucu, yalnızca tek taraflı değil" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ SONUCA HAZIRLIKLIYIZ"

İki ülke arasında Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası her türlü sonuca hazırlıklı olduklarını dile getiren Petsas, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de sondaj faaliyetleri için ilave 7 petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji Bakanlığı'nın kararı 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin aldığı bu kararı Yunanistan'ın egemenlik haklarını gasp etmek için yaptığı çalışmaların bir parçası olduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, Yunanistan'a verdiği karşılıkta, bu sahaların, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu belirtmişti.

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