Yunan'a tek laf etmeyen Soyer, Osmanlı'ya hakaret etti

İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde Osmanlı hakkında skandal ifadeler kullanan Tunç Soyer'e AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert tepki gösterdi.



Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun" ifadelerini kullandı.