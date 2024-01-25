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Yunan koramiralden Türkiye itirafı: "Silah konusunda onlara yetişemeyiz"
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25 Ocak 2024 Perşembe 22:42:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 22:42:00

Yunan koramiralden Türkiye itirafı: "Silah konusunda onlara yetişemeyiz"

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği savunma sanayi ürünleri dünyada ses getirmeye devam ediyor. Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris, "Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz" diye konuştu.

Yunanistan'da emekli Koramiral Spiridona Konidaris, "Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz" dedi.

Konidaris, katıldığı bir radyo programında bir soru üzerine Yunan donanması ile Türk donanmasını kıyasladı.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyeceğini vurgulayan Konidaris, "Biz hep şu cümlenin arkasına gizleniyoruz. Bizim personel avantajımız var. Ancak, biz 30-40 yıllık gemilere sahipken, diğer taraf 5-7 yıllık gemilerde daha yeni teknoloji ve silah gücüne sahip olunca personel avantajımız yetersiz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecinin, Ege'de çatışma kabiliyetine sahip olup olmadıkları sorusuna ise Konidaris, "Var ama bunu devam ettirebilecek gücümüz yok. Herkes sıcak bir çatışmanın bir iki saat süreceğini ve ABD'nin müdahale edeceğini söylüyor. Eğer sıcak çatışma ABD'de gece yarısı olduğu bir zamanda meydana gelirse ne olacak?" şeklinde cevap verdi.

Konidaris ayrıca, Türkiye'nin Libya ve Arnavutluk gibi ülkelerle ilişkilerine de işaret ederek, Yunanistan'ın sadece Türkiye'nin karşısındaki adalarda değil, her yerde hazırda bekletilen güce sahip olması gerektiğini savundu.

Etiketler : spot savunma milli üretim silah
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