Yunan generalden çarpıcı MİT analiz

Yunan generalden çarpıcı MİT analizi: Hem dış politika hem de nokta operasyonları yürütüyor

Milli İstihbarat Teşkilatı, hem Irak hem de Suriye sahasında terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerine dönük birbiri ardına başarılı operasyonlar gerçekleştirirken, dünyanın her yerinde firari FETÖ'cülere rahat nefes aldırmıyor.

Terör örgütlerine stratejik darbeler indiren MİT'in nokta operasyonları, Türkiye ile gerilim halindeki komşu Yunanistan'ın medyasına yansıdı.

2013-2017 yılları arasında, Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde Savunma Ataşesi olarak görev yapan Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, Hellas Journal'da kaleme aldığı, "Hem dış politika hem de silahlı operasyonlar yürütüyor: Türk MİT'i Yunanistan için tehlikeli mi?" başlıklı makalede, MİT'in yurt dışı operasyonlarına işaret ederek Yunanistan'ı uyardı.

"HEM DIŞ POLİTİK HEM DE SİLAHLI OPERASYONLAR"

MİT'in, sadece silahlı operasyonlar değil, sahada Türkiye'nin dış politikasını da yürüttüğüne dikkat çeken Kambouridis, teşkilatın Suriye'deki muhalif gruplarla temaslar kurarak, bölgede Türkiye'nin dış politikasını uyguladığını belirtti. Kambouridis, MİT'in bir taraftan Türk dış polikasını sahaya uygularken, diğer taraftan da YPG/PKK terör örgütü liderlerine yönelik silahlı suikastlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kambouridis'e göre, MİT'in Irak'taki rolü de, hem siyasi hem de operasyonel düzeydeki gelişmeleri etkiliyor. Bu nedenle Irak'taki rolü, Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli görülüyor.

Yunan Korgeneral, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Irak'taki çeşitli ideolojik grup ve partilerle mükemmel ilişkiler kurduğunu, diğer taraftan teşkilatın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın elebaşlarına operasyonlar düzenlediğini belirtti.

"YUNANİSTAN'A OPERASYON OLASILIĞININ İŞARETİ"

MİT'in yeniden yapılandırılıp yeteneklerinin artırıldığına işaret eden Kambouridis, makalesinde, "MİT yetkililerinin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) kullanarak Suriye ve Irak'ta "Yüksek Değerli Hedeflere (üst düzey hedefler)" yönelik saldırı operasyonları, ülkemizin sınır hattında benzer hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığın işaretini veriyor." ifadelerini kullandı.

Türk İHA'larının sınır hattında ve Ege'deki sürekli uçuşlarının, MİT yetkilileri için kritik noktaların haritalanmasını amaçladığını ileri süren Kambouridis, Ankara'nın planlarının, gözetleme uydularıyla da desteklenebileceğini belirtti.

MİT'ten özellikle Trakya'da "derin operasyonlar" beklenmesi gerektiğini iddia eden Yunan Korgeneral, Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kambouridis, Yunan makamlarının MİT'in planlarını etkisiz hale getirmek için, sürekli bir bilgi ve caydırma mekanizması geliştirmesinin zorunlu olduğu uyarısında bulundu.