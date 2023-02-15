Yunanistan doktor gözyaşlarına hakim olamadı

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15 Şubat 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 07:28:00

Yunan doktor bir çocuğun kendisine bisküvi ikram ettiğini anlattı: Gözyaşlarına hakim olamadı

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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Türkiye'ye gelen Yunan arama kurtarma ekibi gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı. Kurtarma çalışmalarında yaşadığı bir olayı anlatan Yunan doktor, göz yaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Yunan ekip, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını anlattı.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı ekip, ülkelerine dönmelerinin ardından İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında izlenim ve deneyimlerini aktardı.

Türk basınında Yunan arama kurtarma ekibi için yayımlanan "dostluk" mesajlarını yorumlayan ekip, Türk halkının, yaşadıkları zorluklara rağmen kendilerine son derece dostane ve "aileden biri" gibi davrandığını belirtti.

Depremzedelerin yaşadıkları zorlukları bir yana bırakıp kendilerine çay, yemek, tatlı gibi ikramlarda bulunmaya çalıştığını ifade eden ekip, Türk halkıyla aralarında çok güzel bir iletişim oluştuğunu dile getirdi.

Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas, "Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı." diye konuştu.

Ekip, 7-8 yaşındaki bir çocuğun kendilerine bisküvi ikram etmesini, kurtarılan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı mutluluğu, enkaz etrafındaki bir parkta her şeye rağmen oynayan çocukları, unutamayacakları anıları arasında sıraladı.

Arama Kurtarma Ekibi Başkan Yardımcısı Aravanis Efthimis ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında gösterilen uluslararası dayanışmalara değinerek, ilk yardımın her zaman komşudan beklendiğini ve çoğunlukla komşudan geldiğini ifade etti.

Efthimis, ülkeler arasında böylesi dayanışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Etiketler : Aravanis Efthimis Arama Kurtarma Ekibi ağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas

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