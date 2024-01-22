VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya'dan 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması: 'Kimlik tespit süreci sürüyor
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 109. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TCMB Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiasına yalanlama
Yunan basınından Türk savunma sanayii övgüsü: "Türkiye'nin gücü gözardı edilemez"
Uluslararası Göç Örgütü'nden yardım çağrısı yaptı
22 Ocak 2024 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 18:32:00

Yunan basınından Türk savunma sanayii övgüsü: "Türkiye'nin gücü gözardı edilemez"

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılımlarla ve projelerle uluslararası basında adından çokça söz ettiriyor. Yunanistan'ın Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye'nin savunma alanında yaptığı atılımlara dikkati çekerek gücün gözardı edilemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan'ın Skai televizyon kanalındaki sabah programında Türk savunma sanayiinin yerli ve milli ürünlerine övgüler yağdı; "Türkler savunma alanında atılım yapıyor, büyük projeler planlıyor." denildi.

Savunma alanında atılımlar yapan Türkiye'nin büyük projeler planladığı vurgulandı, hepsinin yerli üretim olduğunun altı çizildi.

Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye'nin donanmanın yanı sıra hava kuvvetleri için de projeler hazırladığını hatırlattı, "Belki F-35 almıyorlar ama yüzlerce SİHA ve KAAN'a sahip olduklarını unutmayalım." dedi.

Programda Türkiye'nin insansız hava aracı ile denizaltı ürettiği de anlatıldı, bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'nin gücünün gözardı edilemeyeceği vurgulandı.

Programda Türkiye'nin atılımları arasında ilk Türk astronotun uzaya gittiği de hatırlatıldı.

Etiketler : savunma sanayi atılımlar Türkiye'nin gücü
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX