Yunan basınından Türk savunma sanayii övgüsü: "Türkiye'nin gücü gözardı edilemez"
Kaynak: TRT Haber
Türkiye, son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği atılımlarla ve projelerle uluslararası basında adından çokça söz ettiriyor. Yunanistan'ın Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye'nin savunma alanında yaptığı atılımlara dikkati çekerek gücün gözardı edilemeyeceğini vurguladı.
Yunanistan'ın Skai televizyon kanalındaki sabah programında Türk savunma sanayiinin yerli ve milli ürünlerine övgüler yağdı; "Türkler savunma alanında atılım yapıyor, büyük projeler planlıyor." denildi.
Savunma alanında atılımlar yapan Türkiye'nin büyük projeler planladığı vurgulandı, hepsinin yerli üretim olduğunun altı çizildi.
Skai Televizyonu yorumcusu Manolis Kostidis, Türkiye'nin donanmanın yanı sıra hava kuvvetleri için de projeler hazırladığını hatırlattı, "Belki F-35 almıyorlar ama yüzlerce SİHA ve KAAN'a sahip olduklarını unutmayalım." dedi.
Programda Türkiye'nin insansız hava aracı ile denizaltı ürettiği de anlatıldı, bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'nin gücünün gözardı edilemeyeceği vurgulandı.
Programda Türkiye'nin atılımları arasında ilk Türk astronotun uzaya gittiği de hatırlatıldı.
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