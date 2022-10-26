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26 Ekim 2022 Çarşamba 15:32:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 15:32:00

Yunan basını açık açık itiraf etti: Türkiye'nin etki alanı genişledi!

Kaynak: Yenişafak

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Başta askeri teknoloji, enerji atılımları ve küresel diplomasi başarıları olmak üzere Ankara'nın başarılarından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Yunan basınında yeni bir Türkiye analizi yer aldı. Yunan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin değişimini mercek altına alarak ülkenin 1940'lı yıllardan bu yana izlediği politikanın değiştiğini ifade etti.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıllar içinde bölgesel bir güç olmaktan çıkarak önemli bir küresel aktör olması, Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Başta Ege Adaları ve Doğu Akdeniz olmak üzere provokatif girişimlerine ara vermeyen Yunanistan'da diğer yandan Türkiye'nin güçlü pozisyonu da konu ediniliyor. Yunan gazete Ta Nea'da yer alan yeni analizde oldukça dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Son yıllarda Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle sık sık çıkar çatışmasına giren Yunanistan, diğer yandan Türkiye'deki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türkiye'nin başarılarından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Yunan hükümeti, provokasyonlara da ara vermiyor. Son dönemlerde iki ülke arasındaki gerilim artarken Yunan basınında yeni bir Türkiye analizi daha yayınlandı.

"TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI GENİŞLEDİ"

Yunan Ta Nea gazetesi, "Türkiye Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?" başlıklı analizinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin değişimini mercek altına alan Ta Nea, ülkenin 1940'lı yıllardan bu yana izlediği politikanın değiştiğini söyledi.

"BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA ETTİ"

Geçmiş yıllarda SSCB tehdidi nedeniyle müttefik arayışında olan Türkiye'nin artık kendisini özgür ve bağımsız bir güç olarak yeniden konumlandırdığını söyledi. Analizde Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın, etki alanını genişletmesine de yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin politikasını revize ettiğini söyleyen gazete, "2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti." ifadelerine yer verdi.

"BU YAKLAŞIM KARŞILIĞINI VERDİ"

Türkiye'nin izlediği politikanın, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçtiğini söyleyen analizde, Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dengeyi koruduğu sonucuna da yer verildi. Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğinin altı çizildi.

Bu denge politikası sonucunda Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliklerine de yer verildi. "Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?" sorusuna "Bu yaklaşım finansal olarak karşılığını veriyor gibi görünüyor" yanıtını verene gazete, Başkan Erdoğan ve Putin'in ekonomik iş birliğini genişletme konusunda anlaştıklarının da altını çizdi.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye yunanistan
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