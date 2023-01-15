Yunan basını 6'lı masadan umudu kesti

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanırken Yunan medyası Kathimerini altılı masayı mercek altına aldı. Seçimlerin gerçekleşmesine aylar kala yapılan anketlerde AK Parti'nin açık ara birinci geldiği görülürken, en yakın muhalefet olan 6'lı masanın henüz aday dahi belirleyememiş olması bu kez Yunanistan'da gündem oldu. "Erdoğan'ın anketlerdeki yükselişi" başlıklı yazıda, seçimlere aylar kala Başkan Erdoğan'ın önlenemez bir şekilde yükselişe geçtiği belirtilirken, muhalefetlerin utanç içinde kaldığı ayrıntısı yer aldı.

'CİDDİ BAŞ AĞRISI OLDU'

Analizde, Başkan Erdoğan'ın tüm sorunların üstesinden gelerek yalnızca anketlerde öne geçmekle kalmayıp, başarısının muhalefet kanadında ciddi bir baş ağrısına neden olduğu ifade edildi. Anketlerde, Başkan Erdoğan'a olan oyların istikrarlı bir şekilde yükseldiği belirtildi; Desteğin son 6 ayda en az yüzde 4'lük artış gösterdiği kaydedildi. Dikkat çeken diğer bir ifade de 6'lı masada yaşanan başarısızlık oldu; 10 kez toplanıp cumhurbaşkanı adayı çıkaramadıkları vurgulandı. Kathimerini, Türkiye'nin Başkan Erdoğan önderliğinde izlediği Suriye açılımınınsa muhalefet içinde derin sarsıntılara yol açtığını belirtti.