Yunan askeri, 8 yaşındaki çocuğu plastik mermiyle vurdu
Kaynak: DHA
Yunan askerleri, Edirne'nin Meriç ilçesinden ülkeye girmek isteyen Suriyeli bir aileye plastik mermi ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası 9 kişilik aileden 8 yaşındaki küçük Gazin Abdu ayağından 2 plastik mermiyle vurularak yaralandı. Hastaneye götürülen Abdu'nun tedavisi yapıldı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede Meriç Nehri üzerinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli göçmen yakaladı. Askerlerin yaptığı incelemede göçmenler arasında bulunan Gazin Abdu adlı kız çocuğunun silahla vurulduğu belirlendi. Hastaneye götürülen Abdu'nun yapılan muayenesinde, Yunan askerlerinin açtığı ateşte ayağından 2 plastik mermi ile vurulup, yaralandığı belirlendi. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
YUNAN ASKERİ VURDU, TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI
Yunan askerlerinin açtığı ateş ile plastik mermiyle yaralanan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi. Abdu'nun ağabeyi Hazar Abdu, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, "Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi. Daha sonra hastaneye götürdüler bizi, kardeşimin tedavisi oldu" diye konuştu.
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