Yüksekova'da kardan 8 metrelik tüneller açıldı
Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı yolda yürütülen çalışmalar sonucunda 8 metreyi aşan kar tünelleri açıldı.
8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
Açılan yollarda 8 metreyi aşan kar tünelleri görenleri hayretler içerisinde bırakırken, ekipler ise kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamını açabildi.
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