Yüksekova'da 2 bin kutu ilaç ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün ilçedeki bir iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin kutu ilaç ele geçirdi.
Şüpheli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
- Sudan'da çatışmalar sırasında bir Amerikalı öldü
- ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği tankların eğitimi Almanya'da verilecek
- Rusya Su-34 ile kendi topraklarını bombaladı
- Bakan Akar 'tek umutları seçim' diyerek açıkladı: Panik içindeler
- Bakan Varank'tan İmamoğlu'na: Siz yan gelip yatıyormuşsunuz
- TCG Anadolu'dan selamlama geçişi