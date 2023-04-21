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21 Nisan 2023 Cuma 17:46:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 17:46:00

Yüksekova'da 2 bin kutu ilaç ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün ilçedeki bir iş yerinde arama yapan ekipler 2 bin kutu ilaç ele geçirdi.

Şüpheli iki kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Etiketler : hakkari yüksekova ilaç
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