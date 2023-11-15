Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı

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15 Kasım 2023 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 10:08:00

Yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvuruları başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

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Etiketler : osman aşkın bak öğrenci teknolojik cihaz internet başvuru
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