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Yüksek yargıdaki çelişki için net mesaj: "Çözüm yeni Anayasa"
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04 Ocak 2024 Perşembe 22:10:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 22:10:00

Yüksek yargıdaki çelişki için net mesaj: "Çözüm yeni Anayasa"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan Can Atalay tartışmasına değinerek "Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var. Anayasa'da birbirine muhalif hükümler var. Bütün bunlardan uzaklaşacağımız mesele Türkiye'de yeni bir anayasa yapmak." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Çelik, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Can Atalay davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci ihlal kararına uyulmasına yer olmadığına hükmetmesine ilişkin konuştu.

"YENİ NESİLLERE YENİ ANAYASA BORCUMUZ VAR"

"Cumhurbaşkanlığı makamı olarak iki yargı kurumu arasındaki krizde hakem pozisyonu olduğunu söyledi. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil." şeklinde konuşan Çelik, yeni bir Anayasa'nın yapılması gerektiğinin altını çizerek "Cunta Anayasa'sı diyoruz, bir sürü müdahale yapılmış. Siyaset yapanların borcu yeni bir Anayasa'yı yeni nesillere hediye etmektir." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanan Süper Kupa krizine ilişkin, "Nihayetinde bu maçı da FİFA kurallarına göre oynayacaksınız. Kulüplerimizin bir takım talepleri zamanında bildirilmiş ve kabul edilmiş, protokole bağlanmış. Daha sonra yeni bildirimler söz konusu olmuş. Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı ülkenin ortak değeridir. Ayrıştırmaya gitmemek lazım. Bu toplumu radikalleştirme operasyonudur." diye konuştu." ifadelerini kullandı.

"Zaten en baştan itibaren kulüpler kabul etmiş, karşı tarafın davetine icabet edilmiş. Daha sonra Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi sabote edilmesini kategorik olarak reddediyoruz" diye konuşan Çelik, "Bizim Atatürk'le bir meselemiz tabii ki yok. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucusu. Cumhurbaşkanımız sık sık ifade eder. 'Bu ülkeye hizmet etmiş, iyilik yapmış herkesi rahmetle anarız. Ülkenin kurucusuna gereken saygıyı gerektiği şekilde gösteririz' der." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkemeler Türkiye Anayasası Ömer Çelik AK Parti
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