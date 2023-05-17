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17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:04:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:04:00

YSK Başkanı Yener: Sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar edilmemeli

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YSK Başkanı Yener seçim sonuçlarına itirazlar hakkında, "Sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 'Sosyal medyadaki görseller YSK ile alakalı değil.' dedi.

YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcında seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine verilmiştir. Sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılan itiraz ve şikayet süreleri de belirtilmiştir. Bu kurullarda da siyasi parti temsilcileri yer almakta ve kurullarımız onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların aldığı karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu, bu itirazları görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz, tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an be an siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız ihbarlara itibar etmemelidir. Süreç, şeffaf bir şekilde devam etmektedir.

Etiketler : YSK Başkanı Yener Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili
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