YSK Başkanı Yener: Yurt dışı oylarındaki gecikme normaldir!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı. Yener; "Seçime katılan siyasi parti sayılarının 24 olması hususu göz önüne alındığında yurt dışı oylarının sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir" dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada açılan sandıklar, veri girişini ve yurt dışı oyları ile ilgili eleştirilere dair açıklama yaptı.
Yener, "Yüzde 87.13 sandık açıldı. 2018 yılı verilerine göre 2023'te yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı artışı, 2018'de seçime katılan siyasi partinin 8, 2023'te 24 olması hususu göz önüne alındığında yurt dışı sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir. 2018'deki işleyen süreç ile 2023 yılında işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Şu an kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından, yurt dışından veri girişinde problem yoktur." dedi.
- YSK Başkanı Ahmet Yener son durumu açıkladı
- Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması: Açık ara önde bulunuyoruz
- Kabine'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
- AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Sinan Oğan'ı tebrik etti
- Kılıçdaroğlu sandıkta beklediğini bulamadı! Gerginliği yüzüne yansıdı
- YSK Başkanı Yener: Yurt dışı oylarındaki gecikme normaldir!