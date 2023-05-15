YSK Başkanı Yener: Yurt dışı oylarındaki gecikme normaldir!

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada açılan sandıklar, veri girişini ve yurt dışı oyları ile ilgili eleştirilere dair açıklama yaptı.

Yener, "Yüzde 87.13 sandık açıldı. 2018 yılı verilerine göre 2023'te yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı artışı, 2018'de seçime katılan siyasi partinin 8, 2023'te 24 olması hususu göz önüne alındığında yurt dışı sayımındaki gecikmenin normal olduğu görülmektedir. 2018'deki işleyen süreç ile 2023 yılında işleyen süreç benzerlik arz etmektedir. Şu an kurulumuza il, ilçe seçim kurullarından, yurt dışından veri girişinde problem yoktur." dedi.