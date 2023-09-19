VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'da Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
X platformu tüm kullanıcılar için ücretli olabilir
Kuzey Kore: Kim Jong-un ülkesine ulaştı
AB dışişleri bakanları gelecek toplantılarını Kiev'de yapacak
Libya'da selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'i hasar gördü
19 Eylül 2023 Salı 11:27:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 11:27:00

Yüksek Seçim Kurulu 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacağını duyurdu.

YSK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Personel alımı için başvurular 22 Eylül'de başlayacak, e-Devlet üzerinden "Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden elektronik olarak yapılacak. 3 Ekim'e kadar sürecek başvuruların ardından özel ve genel şartları sağlayan adaylardan yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacak.

Sözlü olarak tek aşamada yapılacak sınavda mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyona yönelik uzmanlık konuları değerlendirilecek. 100 tam puan üzerinden yapılacak sözlü sınavın ardından puan sıralamasına göre asil ve yedek adayların yer aldığı nihai başarı sırası YSK'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Sınavı kazanan her bir adaydan güvenlik soruşturması uygun olmayanlarla sözleşme imzalanmayacak.

Etiketler : YSK Başkanlığı YSK bilişim uzmanı sözleşmeli uzman seçim kurulu
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX