16 Eylül 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 10:30:00
Yüksek Hakem Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Hakem Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.
Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.
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