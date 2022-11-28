Yüksek beklenti suça itiyor

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28 Kasım 2022 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2022 Pazartesi 07:00:00

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Kaynak: Akşam Gazetesi

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Doktor olmasını isteyen ailesine bile yalan söyleyen sahte diploma ile hastanede görev yaptıpan Ayşe Özkiraz'ı psikologlar değerlendirdi.

İstanbul'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı.

ÖNCE AİLESİNİ KANDIRDI

Ayşe olan adını, düzenlediği sahte belgelerde 'Ayşem' olarak yazdıran Özkiraz'ın doktorluk rolüne ailesine yalan söyleyerek başladığı ortaya çıktı. Ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığı yalanı söyleyen Özkiraz ifadesinde şunları söyledi: "Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim."

ÖĞRENCİ KARTI BASTIRMIŞ

Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için Eminönü'nde öğrenci kimlik kartı bastırdığını söyleyen Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum" dediği öğrenildi. Özkiraz, 2021 yılı eğitim dönemi bittikten sonra 2022 yılı haziran ayı içerisinde Çerkezköy'de ailesinin yanına geldiğini belirterek, "Çocuk cerrahı olmak istediğim için tek başıma hiç kimseyi referans göstermeden Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çocuk cerrahı olan Dr. M.K.'nın odasına gittim.

ÇAPA TIP MEZUNUYUM DEDİ

Sekreteri ile görüşüp kendimi tıp fakültesinden mezun doktor olarak tanıtıp doktor M.K. ile görüşmek istediğimi söyledim. M.K. beni kabul etti, görüştük. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavında 81 puan aldığımı söyleyip TUS sınav sonuç belgesi gösterdim. Bu belgeyi daha önce telefonda oynama yaparak oluşturmuştum" dedi.

'AMELİYATTA DİKİŞ ATTIM'

Doktor M.K.'nın kendisine yanına gidip gelebileceğini söylediğini ifade eden Özkiraz, "Bu şekilde Çocuk Cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım. Burada muayenelere katıldım. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım. Doktor M.K.'nın hastalarını ameliyattan sonra yapılan dikiş işlemini bizzat kendim yaptım. Bunları yaptığımdan doktor M.K.'nın haberi vardı. Kendisi bana müsaade etti. Birçok kez muayene ve ameliyata katıldım" diye konuştu.

Etiketler : Çerkezköy Devlet Hastanesi Doktor M.K Ayşem Özkiraz Çapa Tıp Fakültesi Ayşe Özkiraz
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