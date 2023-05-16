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16 Mayıs 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 10:00:00

YSP: Sandıkta başarısız olduk

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Yeşil Sol Parti (YSP) ve HDP resmi olmayan 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre ortak açıklamada bulundu

Yeşil Sol Parti ve HDP resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ortak açıklamada bulundu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın kameralar karşısına geçti. Sözcü Uçar, 14 Mayıs seçimlerinde aldıkları sonuçları başarı olarak göremeyeceklerini belirtti.

SEÇMENİN MESAJINI ALDIK

Uçar, "Seçimlerde önümüze koyduğumuz hedeflere tam olarak ulaşamadığımızı belirtmek istiyoruz. Seçim sonuçlarının bizler için başarı olarak görülemeyeceği açıktır. Seçmenin mesajını alarak bütün yönleriyle bu sonuçları eleştiri ve özeleştiri sürecinde değerlendirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız" dedi. Bu sonucun ortaya çıkmasında hile ve kumpasların etkisinin belirleyici olduğunu savunan Uçar, bütün faktörlere rağmen elde edilen sonucu önemli bulduklarını ifade etti.

Etiketler : seçim yeşil sol parti hdp seçmen
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