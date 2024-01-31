YSK'dan oy pusulası dezenformasyonuna cevap

YSK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleşen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarıyla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kura çekiminin, YSK başkan ve üyeleri ile seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda, birçok gazetecinin katılımıyla canlı yayında yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği, ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır."

"SALONUN HER YERİNDEN, HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALINDI"

Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldıkları bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00-14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi halinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir."

ÖNCEKİ KURA ÇEKİMLERİ

Açıklamada, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Demokratik Halk Partisinin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisinin, 30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde birinci sırada Hür Dava Partisinin, 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde ise birinci sırada Saadet Partisinin birleşik oy pusulasında yer aldığı hatırlatıldı.