VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Norveç: Filistin devletini tanımaya hazırız
Otoyollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
YSK'dan Ordu kararı: İyi Parti'nin itirazını reddetti!
Mescid-i Aksa'da 30 bin Müslüman cuma namazı için saf tuttu
Bayram tatilinin 6 günlük acı bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı
Ömer Çelik: İsrail'in öldürmekten çekincesi yok
12 Nisan 2024 Cuma 16:49:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 16:49:00

YSK'dan Ordu kararı: İyi Parti'nin itirazını reddetti!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin tam kanunsuzluk nedeniyle Ordu seçimlerine yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. İtiraz süreci çerçevesinde İYİ Parti tarafından, Ordu seçimlerine ilişkin 95 sandık kurulu başkanı memurun ve siyasi parti üyesi olduğu, birçok oy pusulasında kat izi bulunmadığı ve çift mühürlü oyların çokluğu iddialarıyla Yüksek Seçim Kuruluna olağanüstü itirazda bulunulmuştu.

Bugün saat 15.00'da toplanan kurulda ise İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz ele alındı. Toplantıda İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 'tam kanunsuzluk' sebebiyle yaptığı seçimin iptali ve yenilenmesi talebini reddetti.

Etiketler : İyi Parti Orduda Seçim İptal Talebi
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX