YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti.
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği bildirildi.
- YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!
- Şentop, Danimarka'daki saldırıyı kınadı: Uluslararası yargıyı göreve çağırıyoruz
- YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı protokolünün detayları paylaşıldı
- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
- Kalın'dan F-16 açıklaması: Olmazsa alternatif üretiriz!
- Kurtulmuş: Faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz