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YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!
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26 Mart 2023 Pazar 04:35:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 04:35:00

YSK'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kararı!

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Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

YSK, AK Parti ve MHP grubu tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti grubu tarafından aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksik olmadığının anlaşıldığı belirtilirken başvuruların oy birliği neticesinde kabul edildiği bildirildi.

Etiketler : YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan kemal kılıçdaroğlu

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