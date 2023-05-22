22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:19:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:19:00
YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Kaynak: İHA
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Yüksek Seçim Kurulu, saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 466 bin 452 olduğunu duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 466 bin 452 olduğunu duyurdu.
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