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22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:19:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:19:00

YSK yurt dışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Kaynak: İHA

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Yüksek Seçim Kurulu, saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 466 bin 452 olduğunu duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 22.00 itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 466 bin 452 olduğunu duyurdu.

Etiketler : yüksek seçim kurulu yurt dışı seçmen oy
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