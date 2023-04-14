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14 Nisan 2023 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:45:00

YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı.

Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.

    Hazırlanan afişlerde de yurt içinde ve dışında nerelerde oy kullanılacağı, nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının oluşum şeması, seçmen listelerinin oluşumu gibi seçimlere yönelik temel bilgilendirmelere yer verildi.

    Etiketler : oy kullanma şablonu şeffaflık nerede ve nasıl oy kullanılacağı
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