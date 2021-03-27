YSK, illerin milletvekili sayısını belirledi

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27 Mart 2021 Cumartesi 11:05:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 11:05:00

YSK, nüfusa göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

Etiketler : ysk milletvekili güncelleme
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