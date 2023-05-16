YSK karar verdi... 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı
Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasını kararlaştırdı.
Edinilen bilgiye göre Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti ve CHP'nin, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 2 gün olarak belirlenen oy verme işlemi süresinin uzatılması yönündeki başvurularını gündeme aldı.
Başvuruları inceleyen YSK, belirtilen ülkelerdeki oy verme süresinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine karar verdi.
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