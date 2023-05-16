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16 Mayıs 2023 Salı 16:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 16:08:00

YSK karar verdi... 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasını kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti ve CHP'nin, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 2 gün olarak belirlenen oy verme işlemi süresinin uzatılması yönündeki başvurularını gündeme aldı.

Başvuruları inceleyen YSK, belirtilen ülkelerdeki oy verme süresinin 20-24 Mayıs olarak belirlenmesine karar verdi.

Etiketler : ysk abd kanada avustralya irlanda ingiltere oy verme
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