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26 Şubat 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 12:00:00

YSK, deprem bölgesindeki seçmenin durumunu ve seçim güvenliğini raporlaştıracak

Kaynak: TRT Haber

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2023 seçimleri için geri sayım başladı. En çok merak edilen soru; deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? nerede oy kullanılacak? Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü bölgeye gidecek. Deprem bölgesindeki seçmenin durumunu ve seçim güvenliğini raporlaştıracak.

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da gözler seçime çevrildi.

Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu.

Bu konuyu netleştirmek için Yüksek Seçim Kurulu harekete geçti. YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Hafta başında oluşturulan bir heyet 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE OY KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAK

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.

Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

Etiketler : 2023 seçim deprem bölgesi yüksek seçim kurulu seçmen

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