VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da ırkçılık arttı
Seçim başarısı Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya medyasında geniş yer aldı
YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk balıkçılara saldırıya kınama
Yurt dışında sevinç gösterileri sokaklara taştı
Latin Amerika ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00

YSK Başkanı Yener'den kesin seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener seçim sonuçları
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Tan ikiledi

Tan ikiledi
‘Mert gibisi çok var'

‘Mert gibisi çok var'
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Sade Serenay

Sade Serenay
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX