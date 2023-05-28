YSK Başkanı Yener: Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur
Kaynak: TRT Haber
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.
Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı
- İstanbul'da vatandaşlar kent genelinde seçim kutlaması yapıyor
- "Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam"
- 7'li koalisyonda kavga başladı! İYİ Parti'den ilk tepki: Benden bu kadar
- MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
- Haluk Bayraktar paylaştı! "Türkiye'miz kazandı"