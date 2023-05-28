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28 Mayıs 2023 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 18:47:00

YSK Başkanı Yener: Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır.

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Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk ahmet yener
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