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13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:30:00

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme oranı yüzde 53

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Yarın sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz. Yurt dışında oy verme oranı şu an yüzde 53" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, ATO Congresium'da muhafaza edilen yurt dışı oylara yönelik tedbirleri yerinde inceledi.

Yener, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gelerek oyların muhafazası için alınan tedbirleri ve oy sayımı için yapılan hazırlıkları kontrol etti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, güvenlik açısından tüm tedbirlerin alınıp alınmadığını yerinde görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanımız ve personelimiz tüm tedbirleri almışlar. Yarın oy sayımı öncesi teknik olarak gerekli ihtiyaçların tespiti yapılıp, gerekli destekler bugün sağlanacak. Yarın sorunsuz şekilde yurt dışı oylarımızın da saat 17.00 itibarıyla sayımına geçeceğiz."

Yener, yurt dışında oy verme oranının şu an yüzde 53 olduğu bilgisini paylaştı.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA DEVAM EDİYOR

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Uğuz da "1 milyon 696 bin temsilcilik oylarımız var. Gümrüklerle beraber 1 milyon 817 bin yurt dışı oyumuz var. Gümrüklerde oy kullanma devam ettiği için bu sayı artacaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener yurt dışı oy verme
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