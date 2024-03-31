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31 Mart 2024 Pazar 16:19:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 16:19:00

YSK Başkanı Yener: Yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, "Saat 17'den sonra kurulumuz toplanarak yayın yasaklarıyla ilgili karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasakları öncesinde sonuçlarla açıklama yapılmamasını rica ediyoruz" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılmayacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

"YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ KURULUMUZ KARAR VERECEK"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 32 ilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"32 ilde oy verme işlemi tamamlandı, oy sayımı başladı. Saat 17'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili bilgi vereceğiz. Daha sonra yayın yasaklarıyla ilgili kurulumuz karar verecek. Saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarıyla ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz"

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener oy verme yayın yasakları
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