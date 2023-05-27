VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır"
YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü
YÖK'ten vakıf üniversitelerine 'zam' uyarısı
YSK, 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Troya'nın 5 bin 500 yıllık efsanesinin simgesi "tahta at" yenileniyor
27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:10:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:10:00

YSK Başkanı Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Ahliman Amiraslanov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı da olan Amiraslanov ve beraberindeki heyetle YSK Kurul Salonu'nda görüştü. Basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, yarın ikinci turu yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi gözlemi için Türkiye'de bulunan heyet üyelerine hazırlıklar hakkında bilgi verildi.

Amiraslanov ve beraberindeki heyet de 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye yer alıyor.

Etiketler : ahmet yener ysk başkanı seçin gözlem heyeti
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Yeni ikili

Yeni ikili
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX