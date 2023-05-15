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15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:44:00

YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.

Açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Sayılmayan 400 bin oy olduğunu söyledi.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener seçim oy
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