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31 Mart 2024 Pazar 09:58:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 09:58:00

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

Kaynak: AA

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YSK Başkanı Ahmet Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da oyunu kullandı.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.

Yener, "Son durumla ilgili bilgileri aldık. Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.

Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ysk 31 mart seçim ahmet yener
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