Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'da oyunu kullandı.

Oy kullanmadan önce açıklama yapan Yener, seçimle ilgili bilgi verdi.

Yener, "Son durumla ilgili bilgileri aldık. Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" dedi.

#SONDURUM YSK Başkanı Ahmet Yener: Oy verme işlemleri devam ediyor. Saat 16'da 32 ilimizde, saat 17'de de kalan illerimizde oy verme işlemi sonlanacakhttps://t.co/x09Cs0BnpI pic.twitter.com/11h1fGrcXb — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.

Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.