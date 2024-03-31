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31 Mart 2024 Pazar 17:06:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 17:06:00

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti, sayım döküm işlemine başlandı

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YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri Seçsis'e girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir." dedi.

"Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek." ifadelerini kullanan Yener, "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi.

Etiketler : ysk ahmet yener seçim
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