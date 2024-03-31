YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti, sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri Seçsis'e girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedir." dedi.
#SONDAKİKA YSK Başkanı Ahmet Yener: Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri Seçsis'e girilmeye başlanmış olup veri akışı devam etmektedirhttps://t.co/kvflblEfdS pic.twitter.com/DQ02XhjXFy— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 31, 2024
"Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek." ifadelerini kullanan Yener, "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi.
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