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30 Mayıs 2023 Salı 10:21:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 10:21:00

YSK Başkanı Yener: Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün Resmi Gazete'ye gönderilecek

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk ahmet yener milletvekili seçimi milletvekili seçimi sonuçları resmi gazete
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