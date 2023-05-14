VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır"
"Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"
"Sonuçlar saat 21.00'e kadar yayınlanamayacak"
Türkiye'de oy verme işlemi sona erdi
Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sandıklarda usulsüzlükler başladı... HDP'liler farklı sandıklarda oy kullanmak istedi
14 Mayıs 2023 Pazar 18:07:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 18:07:00

YSK Başkanı Yener: Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemlerinin sonuçlandığını, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır." ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener seçim oy verme
3 yaşındaki Elif'le klip

3 yaşındaki Elif'le klip
56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'

56'ncı yılda ‘Fikrim Firarda'
"Evde patron Serap"

"Evde patron Serap"
Sungur çiftinin gurur günü

Sungur çiftinin gurur günü
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı
‘Hatıran Yeter' diyecekler

‘Hatıran Yeter' diyecekler
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX