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14 Mayıs 2023 Pazar 10:36:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:36:00

YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir

Kaynak: AA-İHA

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YSK Başkanı Ahmet Yener, "Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gereklidir. Bu konuda sandık kurulu başkanlarına ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli ikazlar yapılmıştır." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yener, oy kullanmak için Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

4234 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Yener, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da rahmet ve minnetle anan Yener, tüm şehit ve gazi annelerinin ellerinden öptüğünü belirtti.

Bugünün aynı zamanda "14 Mayıs Demokrasi Bayramı" olduğuna işaret eden Yener, seçimlerin tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarıyla siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Yener, "Şu ana kadar seçimler problemsiz devam etmektedir. İnşallah bundan sonraki süreçte de herhangi bir problem yaşanmadan seçim süreci devam edecektir. Bu sürecin Türk milletine tekrar hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İDDİANIN DOĞRULUĞUNU BİZ DE TEYİT EDEMEDİK"

Sosyal medyada oy pusulasında Muharrem İnce'nin olduğu kısmın kalemle karalanması gerektiği iddialarının sorulması üzerine Yener, "Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı. Şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik mümkün değildir.

4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada adının çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda da sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza gerekli uyarılar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yüksek seçim kurulu ahmet yener seçim pusula aday
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