VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NVIDIA RTX 40 serisi ile yenilenen Excalibur G870 satışa çıktı!
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,17 kişiye geriledi
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği
TBMM Genel Kurulu, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak
Türkiye'de seçime katılım rekor seviyedeyken Avrupa yüzde 65'te zorlanıyor
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 oldu
15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:01:00

YSK Başkanı Yener: Erdoğan yüzde 49,40, Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir

Kaynak: AA

ABONE OL

YSK Başkanı Yener, saat 09.45 itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,96, Sinan Oğan'ın yüzde 5,2 ve Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy oranına sahip olduğunu bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan sandık sonuçları ve oy oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Saat 09.45 itibarıyla sisteme gelen verileri paylaşan Yener, şunları kaydetti:

"Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187 sandığımız açılmış olup, yüzde 99'luk yurt içinde bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 sandığımız bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 yurt dışında açılmayan sandık bulunmakta olup, yurt dışında açılan sandık sayısı oranı ise yüzde 84,06'dır. Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,40, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,2, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Veri girişimiz devam etmektedir."

Etiketler : ysk ahmet yener türkiye seçim
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi
Kibariye'den iyi haber

Kibariye'den iyi haber
Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Evlenen çiftlerin hep yanındayım

Evlenen çiftlerin hep yanındayım
Podyuma ikiz manken çıktı

Podyuma ikiz manken çıktı
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Hindistan'da tutkusunu anlattı

Hindistan'da tutkusunu anlattı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX