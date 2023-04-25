YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Kaynak: AA
Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre, YSK Başkanı Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a giderek, incelemelerde bulunacak.
Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu.
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