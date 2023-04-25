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Depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Dersimiz: Geleneksel sporlar
25 Nisan 2023 Salı 16:49:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 16:49:00

YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, YSK Başkanı Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a giderek, incelemelerde bulunacak.

Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu.

Etiketler : ysk deprem hatay ziyaret ahmet yener
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