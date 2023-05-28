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28 Mayıs 2023 Pazar 22:37:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:37:00

YSK Başkanı Yener: Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur seçim sonuçlarındaki son durumu açıkladı. Yener; "Geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oylar hakkında açıklama yaptı.

Yener, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." dedi.

Öte yandan Yener, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği açıkladı.

Etiketler : son dakika yener seçim 2023
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