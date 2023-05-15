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15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:43:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 02:43:00

YSK Başkanı Ahmet Yener son durumu açıkladı

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, açılan sandık oranının yüzde 91,93 olduğunu açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,49, Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44,79, Cumhurbaşkanı Adayı Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5,29 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde açılan sandık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, şu sözleri kullandı:

"Saat 02.25 itibarıyla toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93 olup yurt içi sandıklarda oran yüzde 94,68 yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36,85'tir. Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, Sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir.

Milletvekili seçimlerinde ise şu an itibarıyla yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz; Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'dir. Millet İttifakı'nda; Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Veri girişlerimiz devam ediyor."

Etiketler : ysk ahmet yener seçim
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