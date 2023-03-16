YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.

Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.